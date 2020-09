Tako nova voditeljica skrbi za svojo izklesano postavo #video

"Glede na to, da je moja mama športna učiteljica, sem tudi sama v mladosti trenirala atletiko in ples nekaj let," je povedala Alja in dodala, da je osvojila tudi nekaj medalj in da je bila mama nanjo zelo ponosna, čeprav je po navadi zasedla drugo mesto ali tretje mesto. Zelo redko prvo. Tudi zdaj, kljub natrpanemu urniku, rada poskrbi za svoje zdravje, predvsem z obiski fitnesov ali s sprehodom svojega psa po trim stezi na hrib, ki je v bližini njenega doma.

Jasna Kuljaj in Alja Prgin

Sicer pa se bo Alja v novi sezoni preizkusila tudi v voditeljski vlogi, saj je Jasna Kuljaj ugotovila, da je gostilniški poklic bolj dobičkonosen kot voditeljski in se bo zato sama raje preselila za točilni pult gostilne Pri Črnem Petru, kjer pa bo ji res ne bo dolgčas, saj bo za nekaj dodatnih težav in zapletov poskrbel novi sosed, ki je z dušo in telesom predan športnemu načinu življenja. Igral ga bo Matjaž Javšnik.

Matjaž Javšnik bo v novi sezoni skrbel, da ne bo manjkalo zabavnih zapletov. Foto: Bojan Puhek

"Zgodila se je naravna katastrofa, nad gostilno smo namreč dobili stanovalca, ki je prišel iz mesta in on nam bo grenil življenje celo sezono. A potrudili se bomo shajati z njim," je prve vtise o novem liku strnil novinar Regon, ki ga igra Sašo Đukić.

Zabavni zapleti in obilo dobre glasbe vas čaka že to soboto v oddaji Pri Črnem Petru ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.