Jasna Kuljaj razkrila svoje poročne načrte #video

"Lepota ni naključje. Če ne bi verjela, da se je treba ukvarjati s športom, vsaj malo, ne preveč, stvari ne bi bile take, kot so," se je pošalila Jasna Kuljaj ob vprašanju, kako skrbi za svojo fit postavo. "V šport verjamem, saj sem že kot majhen otrok trenirala gimnastiko, v zgodnji puberteti pa atletiko. Stadion Žak je bil skorajda moj drugi dom. No, kasneje pa so me začeli bolj zanimati fantje. Zdaj pa zelo rada obiskujem Šmarno goro."

Tudi Jasnina hči je velika športna navdušenka, ki bo – kot kaže – šla po stopinjah svojega očeta, ki je nogometaš. Edina težava po Jasninih besedah je najti primeren nogometni klub, kjer bi hči lahko brcala žogo s svojimi sovrstnicami.

V pogovoru je Jasna priznala še, da je vedno v zagati, ko mora drugim predstaviti svojega partnerja, zato se je odločila, da bo treba čim prej stopiti pred matičarja in stvar poenostaviti. Več v zgornjem videoposnetku.

Jasna Kuljaj se na televizijske zaslone vrača že v soboto ob 20. uri z oddajo Pri Črnem Petru, ki jo boste lahko gledali na Planetu. Tudi tokrat ne bo manjkalo dobrih glasbenih gostov in zabavnih dogodivščin glavnih junakov.

