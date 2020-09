Se spomnite te skoraj 30 let stare uspešnice? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 20. uri bo na Planetu na sporedu spet oddaja Pri Črnem Petru, v kateri bodo v novi sezoni predstavljali tudi zimzelene uspešnice, ki so nas razveseljevale pred leti in bodo vsekakor navdušile ljubitelje dobre slovenske glasbe. Tokrat bo na glasbenem odru nastopila skupina Amigos, ki se je spet združila prav za ta nastop v oddaji in odigrala skladbo Vem, jokala bom.