Priljubljeni humorist bo spet postal dedek #video

Poštar Peška je nepogrešljiv član omizja Pri Črnem Petru in za dobro voljo vedno poskrbi s šalami, ki jih dobesedno stresa iz rokava. Boštjana Megliča, ki nastopa v vlogi zabavnega poštarja, pa poleg vseh obveznosti na radiu in televiziji čaka precej pestro leto tudi v zasebnem življenju. Že to jesen bo še tretjič postal dedek.

"Lahko bosta tudi dva. Ne vemo. Moja žena je bila dvojčica, tako da se nikoli ne ve," je novico potrdil Peška, ki že ima dva vnuka in vnukinjo.

Spomladi pa ga čaka še ena družinska prelomnica. Njegova najmlajša hči bo namreč postala maturantka. "Moram jo pohvaliti, je zelo pridna. V tretjem letniku je bila odlična. Zelo sem ponosen na svojo hčer," je še povedal Boštjan Meglič, ki vas bo v soboto v oddaji Pri Črnem Petru spet zabaval v vlogi poštarja Peške.

