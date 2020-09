Eva Cimbola: Takoj bi šla še enkrat v porodno sobo!

Draga moja Ronja! Takoj bi šla še enkrat v porodno sobo in takoj bi še enkrat podoživela najin trenutek, ko sem te prvič prijela v roke. ❤️❤️❤️ Slavna 3 😍😍😍

A post shared by Eva Cimbola (@eva_cimbola) on Sep 8, 2020 at 12:23am PDT