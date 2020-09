Voditeljica Eva Cimbola že nocoj z vami v oddaji Gasilci! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med ženskimi ekipami bomo v velikem gasilskem izzivu spremljali PGD Leskovec in PGD Predoslje, na poligonu pa se bodo pomerile tudi ekipe z moškimi člani PGD Leskovec, PGD Dragatuš, PGD Jarenina, PGD Šentjur in PGD Golo.

V prvem delu oddaje Gasilci (po nadaljevanju snemanja po epidemiji koronavirusa) bomo videli sedem prostovoljnih društev in njihove kvalifikacije. Vsi se bodo preizkusili na velikem ognjenem poligonu, ki je rdeča nit naših tekmovanj. Igre pa se bodo skozi oddaje menjavale. S poligonom se spopade en sam gasilec, izbranec posameznega društva. V polni gasilski opremi se povzpne na stolp.

Na vrhu reši ponesrečenca s pomočjo vrvne tehnike, da ga lahko varno spusti na tla. In nato šest metrov globoko spusti tudi sebe. Sledi igra v goreči hiši, kjer ga čaka pri 100 stopinjah Celzija še matematični izziv. Tam vzame orodje, ki ga potrebuje za naslednji izziv. Zunaj prestavi ponesrečenca na varno, a ga čaka se gašenje. Ko to uspe, je naloga opravljena. Na prvem izzivu se bosta prva pomerila PGD Jarenina in PGD Leskovec – ženska ekipa. Takoj zatem bodo sledili še ostali, tako da bodo gledalci lahko spoznali vse tekmovalce.

Oddaja Gasilci ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.