Pokukajte v zakulisje oddaje Gasilci #foto #video

V Sloveniji je 163 tisoč prostovoljnih gasilcev, ki so vključeni v 1.300 gasilskih društev. Prostovoljni gasilci so ljudje, ki so začutili notranji klic pomagati ljudem v nesreči. To počnejo prostovoljno za svojo lokalno skupnost in za širše dobro. Ko gre kaj narobe, je pomoč gasilcev neprecenljiva. V oddaji Gasilci, ki jo pripravljamo na Planetu, jih boste pobližje spoznali. Kaj vse zmorejo in morajo znati, če nam sploh želijo pomagati. Projektu so malce zagodle tudi razmere ob koronavirusni pandemiji, ampak se snemanje nadaljuje, je bila jasna vodja produkcije Melinda Rebrek.

Snemanje se odvija ob Zbiljskem jezeru, kjer je postavljen veliki poligon. Kako je nastajal, pa si lahko ogledate v galeriji.

Poligon se bo med tekmovanjem spreminjal. Igre niso enake, saj bodo gasilci soočeni z različnimi izzivi, od spretnosti in hitrosti do premagovanja fizičnih ovir itd. Velika ognjena arena je osrednji prostor, na poligonu pa jih čakajo igre, kot so Hitri vzpon, Neurje, Labirint, Goreča hiša in podobno.

Voditelja Marko Potrč in Eva Cimbola vse igre opazujeta z velikim zanimanjem. Pri Marku pa je dogajanje vzbudilo celo takšno radovednost, da se je odločil, da se postavi v njihovo vlogo in se preizkusi na poligonu. Kljub temu, da ima kondicijo in redno trenira, je bilo težko. Vsak se mora zavedati, kaj zmorejo in premorejo naši gasilci.

Foto: Planet TV Marko Potrč med pripravami na snemanje.

Sovoditeljica Eva Cimbola pa je na snemanju tudi pred osebnim izzivom, saj je ekipi obljubila da bo skušala premagati strah pred višino. Saj je del poligona tudi igra Hitri vzpon, do finala naj bi na vrhu poligona videli tudi voditeljico.

Foto: Planet TV Eva Cimbola je vedno urejena brezhibno, tudi s pomočjo maskerke.

Gasilcem je pomoč sočloveku vedno na prvem mestu, a zdaj je treba pomisliti tudi na njih. Še posebej zdaj, ko so izpostavljeni v tem času, ko se cel svet in tudi Slovenija sooča z epidemijo koronavirusa. A mi jih bomo na koncu tekmovanja seveda še nagradili, z donacijo kot zlato čelado. Ker si to zaslužijo.

Vse to pa ne bi bilo mogoče brez lokalne skupnosti. Zato hvala tudi vsem, ki ste to omogočili in nam pomagali, zaključi Rebrek. Tako kot je gasilstvo timsko delo in timski duh, takšen je tudi projekt.

Prihodnje leto naše gasilce čaka nov izziv – Slovenija bo prvič gostila mednarodno gasilsko olimpijado. Vsa tekmovanja (tudi naš gasilski izziv) so za nekatere gasilce že priprave na olimpijado.

Oddaja Gasilci prihaja jeseni na Planet. Kmalu!

