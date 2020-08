Sodnik Šilar: stroga sva, ker želiva vse videti! #video

Anže Šilar je sodnik na tekmovanju v oddaji Gasilci. Skupaj s Tomažem Klemenčičem opazujeta in presojata o pravilnosti izvedene vaje. Vsakič gre za spopad dveh ekip, na koncu pa bomo po sistemu izločanja dobili dva finalista oz. zmagovalca. Sodnikoma nič ne uide, saj imata oba bogate izkušnje.

"Slovensko gasilstvo ima prihodnost," je jasen Šilar, ki ga za podmladek ne skrbi. Mladih gasilcev je dovolj, kar nekaj pa jih bomo spoznali tudi na našem velikem gasilskem izzivu.

Foto: Bojan Puhek

Ekipa

V vlogah sodnikov sta izkušena Anže Šilar in Tomaž Klemenčič, ki sta pravico delila že na več gasilskih tekmovanjih v Sloveniji in celo na mednarodnih gasilskih olimpijadah. Izziv bo pozorno nadzoroval Klemen Repovš iz Gasilske zveze Slovenije, kot komentatorja pa se bosta potrudila Jure Dolinar (poklicni gasilec in inštruktor) in drugi Tomaž Klemenčič (novinar). Sodnik Anže Šilar priznava, da sta kot sodnika stroga, a z razlogom.

Čeprav sodnika pred kamerami delujeta strogo, sta v resnici sproščena in zabavna. Povsem iskreno pa želita vsem tekmovalcem tudi čestitati za pogum, da so se sploh prijavili v oddajo, saj gre res za poseben in naporen gasilski izziv. Čestitke!

Oddajo Gasilci boste lahko kmalu spremljali na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.