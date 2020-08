Podpoveljnik Repovš: Gasilci uživamo visok ugled

Pod nadzorom

Vlogi sodnikov v oddaji sta prevzela Anže Šilar in Tomaž Klemenčič, ki sta sodila že na več gasilskih tekmovanjih tako v Sloveniji kot na mednarodnih gasilskih olimpijadah. Če bodo kljub temu nastale nejasnosti, je pri oddaji prisotna tudi Gasilska zveza Slovenije. Izziv bo zato pozorno spremljal tudi podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Klemen Repovš. Vsaka ekipa ima, še preden se poda na poligon, možnost preizkusiti različna orodja (namreč nimajo vsa društva vseh orodij) in se preizkusiti na samem poligonu tik pred snemanjem.

Visok ugled gasilcev

"Čeprav gasilci pri državljanih Slovenije uživamo zelo visok ugled, je tudi to nek način naše promocije, da čim bolje ljudem prikažemo svoje delo," meni Repovš. Zato je gasilska zveza pristopila k projektu in so ponosni na vse gasilce in gasilke, ki so se izziva sploh udeležili.

Tako poligon kot tudi same vaje na poligonu so bili zasnovani v dogovoru z Gasilsko zvezo Slovenije, kar pomeni, da so gasilci vse to že doživeli na intervencijah ali pa vsaj na tekmovanjih. Ideje za vaje so tako nastale na strani strokovnjakov. V finalu pa bodo častni gostje iz gasilske zveze najboljšemu društvu v roke predali tudi zlato čelado, prislužili pa si bodo tudi donacijo v višini 30 tisoč evrov.

Oddaja Gasilci kmalu na Planetu.

