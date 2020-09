Marko Potrč in Eva Cimbola utihnila sredi oddaje. Kako naprej? #video

Marko Potrč in Eva Cimbola, voditelja oddaje Gasilci, vsak petek pred različne izzive postavljata prostovoljne gasilce in gasilke, zato smo zdaj mi njiju postavili pred gasilski izziv.

V sklopu urjenja gasilcev je med drugimi predmet Radijske in ostale zveze, zato smo voditelja postavili pred mali gasilski izziv. Pomagal jima bo strokovni komentator v oddaji, poklicni gasilec in inštruktor Jure Dolinar. Ko so gasilci na intervenciji, sta komunikacija in pravilna izmenjava povelja ključnega pomena. Prav tako je v sami oddaji pomembna komunikacija med voditeljema kot ekipo. Kaj bi naredila voditelja, če bi jima med snemanjem na primer zmanjkalo tona, imela pa bi le radijsko zvezo z gasilcem, si oglejte v spodnjem videu.

Naša zabavna trojica se je na koncu tako sprostila, da so se počutili kot otroci z voki-tokiji in želeli izvedeti še več o tem, kako je dejansko na terenu. A Marku Potrču se bo v prihodnjih oddajah ta želja izpolnila, saj bo tudi sam oblekel polno gasilsko opremo in se preizkusil na poligonu.

Ne zamudite nove oddaje Gasilci v petek ob 20. uri na Planetu.

