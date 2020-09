Komentator oddaje Gasilci v prvi bojni liniji med velikim požarom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natanko teden dni je od požara, ki je že drugič v enem mesecu pustošil na istem avtoodpadu v Ljubljani. Vodja intervencije ob prvem požaru je bil prav Jure Dolinar, poklicni gasilec, inštruktor in strokovni komentator v oddaji Gasilci.

Jure Dolinar in ekipa gasijo območje, veliko okoli 8.000 kvadratnih metrov. Foto: Facebook

Jure Dolinar se je po intervenciji vsem sodelujočim zahvalil tudi javno, na omrežju Facebook.

Foto: Facebook

Ko zaznamo dim, zapremo okna

Oba požara sta izbruhnila ponoči, vreme je bilo spremenljivo, zato je prihajalo do zadimljenosti. A iz Gasilske brigade Ljubljana sporočajo, da so v v obeh primerih okoliške prebivalce obveščali, da naj zaprejo okna in se po nepotrebnem ne zadržujejo na prostem. Takšno priporočilo pravzaprav velja vedno, ko se zazna dim v ozračju.

"Hkrati priporočamo, da spremljajo informacije v medijih (kar je v nočnem času oteženo). Dogodki, kot sta bila omenjena požara, so sicer razmeroma redki, saj je šlo obakrat za kombinacijo obsežnega požara specifičnega materiala (predvsem gum) in vremenskih razmer (nočna in jutranja megla, spuščanje temperature)."

Ko zagori, pomagajo vsi, tako poklicni kot prostovoljni gasilci, in enakopravno sodelujejo pri gašenju požara. Ob prvem gašenju je sodelovalo skupaj kar 29, ob drugem pa 11 prostovoljnih gasilskih društev, obakrat v koordinaciji oz. ob podpori Enote za podporo vodenju.

Enota za podporo vodenju Foto: Facebook

