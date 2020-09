Prva izločitev v oddaji Gasilci #video

V tokratni oddaji sta se pomerili PGD Golo in PGD Šentjur. Tekmovalci so se soočili s tremi igrami: Veliki ognjeni poligon, Goreča hiša in Poplava tovarne. V spodnjem videu si poglejte, kdo je bil hitrejši in obenem pravilno izvedel naloge. Na koncu je bila razlika med društvi 38 sekund.

Prihodnjič nas spet čaka napet dvoboj. Pomerili se bosta PGD Leskovec in PGD Dragatuš. Ne zamudite!

