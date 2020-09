Lažni klici na pomoč ne koristijo nikomur!

Goreča hiša, poplava tovarne, veliki ognjeni poligon, to so novi izzivi, ki tekmovalce oddaje Gasilci čakajo v drugem delu. Spremljali jih boste lahko v petek ob 20. uri na Planetu. Pomerili se bosta PGD Golo in PGD Šentjur.

PGD Šentjur ima bogato dediščino gasilstva. Od dedkov, staršev do podmladka so nekatere družine vpete v društvo že celo življenje. To pa seveda pomeni tudi bogate in različne izkušnje. Vedno je cilj pomagati, a žal jim to včasih otežujemo prav mi, civilisti. Pred kratkim so imeli v društvu kar nekaj lažnih klicev na pomoč. 22-letni Gašper Bevc vsem polaga na srce, da se gasilci odzovejo na vsak klic, saj ne vedo, kaj je res in kaj ne. Zato tega ne izrabljajte.

Imeli so kar pet zaporednih lažnih klicev na pomoč. Na vse so se odzvali, vse so resno vzeli in hiteli na teren pomagat. Včasih se zgodi, da se kdo pelje mimo nesreče, požara, pa več oseb naenkrat pokliče, tudi to se dogaja. A če ste res ogroženi, ne oklevajte, zato smo tu, je jasen Davor Kukovič.

PGD Šentjur boste lahko spremljali že jutri v oddaji Gasilci. Pomerili se bodo s PGD Golo.

