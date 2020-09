Napeta prva epizoda Gasilcev, štela je vsaka sekunda!

Med ženskimi ekipami smo v prvem velikem gasilskem izzivu spremljali PGD Leskovec in PGD Predoslje, na poligonu pa so se pomerile tudi ekipe z moškimi člani PGD Leskovec, PGD Dragatuš, PGD Jarenina, PGD Šentjur in PGD Golo. Z nami pa sta bila voditelja Eva Cimbola in Marko Potrč.

V prvi oddaji so potekale kvalifikacije, najhitrejši pa so na cilj prispeli PGD Šentjur. Te so povedli za devet sekund prednosti. A zaradi sodnikovega dodatka niso obdržali vodstva. Zaradi napak med izvajanjem vaje so dobili 40 sekund časovnega pribitka in tako je povedlo PGD Leskovec. Slednji so bilo hitri in brez napak pri vajah, kar pomeni, da sodniki pri njih niso imeli veliko dela. Že prihodnji teden pa se bosta v novem izzivu pomerili PGD Golo in PGD Šentjur. Poleg poligona, bomo videli tudi novi igri Goreča hiša in Poplava tovarne. Obe društvi bomo tudi pobližje spoznali in obiskali v domačem kraju.

