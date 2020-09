Iz vrtca v gasilski dom #video

Vzgojiteljica, študentka varnostnih ved, študentka turizma ter blagajničarka. Vse to so pogumne gasilke iz PGD Leskovec. Tekmovalke v oddaji Gasilci, ki se tudi tokrat niso ustrašile novega gasilskega izziva. Drugi del oddaje Gasilci že ta petek na Planetu.

Vzgojiteljica med gasilkami

24-letna Katja Stoklas je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, ki se je pred petimi leti odločila za nov življenjski izziv. Že tako opravlja plemenito delo, trenutno je pomočnica vzgojiteljice, nato pa se je pridružila še gasilkam. Od vstopa v PGD Leskovec pomaga tudi drugim, ki jo potrebujejo. Hodi tudi že na intervencije, najbolj pa si je v spomin vtisnila klic na pomoč ob nesreči s traktorjem. "Greš, pa narediš," pravi. Če je preskok iz vrtčevskih h gasilskim prigodam prehud, pa vedno pomaga pogovor.

Od malega povezani z gasilci

22-letna Petra Zemljič je že kot najstnica vstopila med gasilke. "Prijateljice so me navdušile, pa smo šle skupaj, in to že pri 12 letih," opiše Petra. Otroci opazujejo svoje družinske člane, prijatelje, sicer pa v vasi poskrbijo tudi za podmladek. "Organizirani ogledi gasilskega doma, vozil, to se začne že v vrtcu," pravi Petra. In kaj ji je pri prostovoljnih gasilcih najbolj všeč? "Pomagati drugim," zaključi.

