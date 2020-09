Napeta končnica, v kateri je moral posredovati Marko Potrč #foto

Po napetem boju med PGD Leskovec in PGD Dragatuš je sledilo presenečenje. Dobili smo, kot velevajo pravila v oddaji, še "lucky loserja" in tako obdržali obe ekipi.

Naš gasilski izziv je res preizkušnja, ki ni za vsakogar. Treba je prestati vročino, vodo, pokazati vzdržljivost in moč, ob vsem tem pa ohraniti zdrav razum in v eni nalogi celo še računati. Tako je ob koncu velikega poligona gasilec PGD Dragatuš oznanil konec igre s pritiskom na gumb, a je tako hitel, da se je skoraj zaletel v prečko. Voditelj Marko Potrč je hitro vskočil in ga pridržal, nato so mu, vidno izmučenemu, na pomoč priskočili tudi sotekmovalci. Trud je bil na koncu poplačan. Zadnjo igro je PGD Dragatuš odigralo brezhibno, brez časovnih pribitkov in zmagalo. A sledilo je presenečenje oddaje. Kako so se odzvali gasilci iz PGD Leskovec, pa lahko vidite na spodnji fotografiji, ki pove več kot tisoč besed.

Veselje, ko so izvedeli, da ostajajo v tekmovanju. Foto: zajem zaslona

Kot smo povedali v prvi oddaji, bodo lahko nastopili tudi srečni poraženci. Upošteva se rezultat velikega ognjenega poligona iz prve oddaje, na katerem pa so bili najboljši gasilci iz PGD Leskovec. Tako so postali srečneži oddaje in se vseeno uvrstili naprej.

Naslednja oddaja Gasilci že prihodnji petek ob 20. uri na Planetu.

