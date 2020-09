Slovenska TV-legenda, ki navija za domače gasilce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Saša Einsiedler, nekdanja voditeljica in legenda televizijskih zaslonov, je danes uspešna komunikacijska trenerka. Po novem pa tudi zvesta gledalka oddaje Gasilci. Zaveda se, kako pomemben člen v skupnosti tvorijo prostovoljni gasilci, zato jih tudi javno podpira. "Seveda smo spremljali oddajo! Še posebej zato, ker so v njej nastopali naši gasilci, PGD Golo. Res sami 'fajn' fantje!" sporoča Saša.

Kaj je povedala v sami oddaji, pa si poglejte v spodnjem videu.

"Pred petnajstimi leti, ko smo se priselili na Golo in sta starejša otroka izrazila željo, da bi šla h gasilcem, sem bila kar malo presenečena – v mestu, kjer smo živeli prej, seveda ni bilo gasilcev, vsaj ne v bližini ... Zdelo pa se mi je super, da se otroci družijo na gasilskih vajah, se igrajo, naučijo koristnih stvari in – kar je danes tudi zelo pomembno – pletejo prijateljstva." Krajani z veseljem podpirajo prostovoljne gasilce in si vedno pomagajo.

PGD Golo je v drugem delu oddaje premagalo PGD Šentjur in se tako uvrstilo naprej. V prihodnjem delu, v petek, pa bomo lahko spremljali pravi ženski dvoboj med PGD Leskovec in PGD Predoslje. Družina Einsiedler pa tudi v prihodnje obljublja: "Seveda, vsi bomo navijali!"

Tretji del oddaje Gasilci, bo na sporedu v petek ob 20.uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.