Ekskluzivno vam pokažemo gasilsko zlato čelado #foto

Za vseh sedem prostovoljnih društev, ki sodelujejo v oddaji Gasilci, je vse to nov izziv. Kaj bi naredili z nagrado, pa razmišljajo različno. Nekateri so nam že zaupali, da bi potrebovali novo opremo in orodje, spopadajo se tudi z neprimernim voznim parkom ali pa celo obnovo gasilskega doma. Donacija 30 tisoč evrov pa bo v vsakem primeru, ne glede na to, kdo jo bo osvojil, odšla v prave roke.

Zlato čelada bosta podelila predsednik GZS Janko Cerkvenik (levo) in poveljnik GZS Franci Petek (desno). Foto: Blaž Vatovec

A poleg finančne motivacije tekmovalce motivira tudi čast. Zmagovalec bo namreč dobil tudi častni pokal oz. zlato čelado, ki jo je prav v ta namen oblikovalo podjetje Avtokleparstvo Krajnc z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Gasilci so pripravljeni za čelado seveda poiskati tudi primerno mesto, saj bo krasila gasilski dom zmagovalcev.

Ne zamudite novega dvoboja Gasilcev, zdaj sta na vrsti PGD Leskovec in PGD Dragatuš.

Oddaja Gasilci je na sporedu v petek ob 20. uri na Planetu.

