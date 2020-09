Zdaj so na vrsti ženske, v boj gredo v petek!

Marsikdo bi mislil, da so razbijanje ovir, gašenje požara in vzpenjanje na visoke stavbe izključno moška domena. Da ni tako, bodo dokazale gasilke v 4. delu oddaje Gasilci.

PGD Leskovec (ženska ekipa) Foto: Bojan Puhek

PGD Predoslje Foto: Bojan Puhek

Čaka nas pravi ženski dvoboj. Pomerila se bosta PGD Leskovec in PGD Predoslje, in to v treh igrah. Prva bo Goreča hiša, simulacija resnične intervencije, iz katere je treba rešiti ponesrečenca. Sledi igra Poplave tovarne, simulacija resničnih razmer, ko voda ogroža tovarno karbida. V tretji igri pa sledi Veliki ognjeni poligon. Zelo glasno in spolzko bo!

V petek ob 20. uri si lahko na Planetu ogledate nov del oddaje Gasilci.

