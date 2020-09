To je razlog, da bi na samotni otok vzel Jasno Kuljaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsak torek ob 21. uri lahko gledalci Planeta spremljajo oddajo Preživetje v divjini, v kateri se tekmovalci preizkušajo kot brodolomci na negostoljubnem samotnem otoku. Prav zato smo junake oddaje Pri Črnem Petru postavili pred izziv, kako bi se sami znašli na samotnem otoku in česa bi si v takšnem položaju želeli. Poglejte, kaj nam je odgovoril Sašo Dobnik, bolj znan tudi kot gasilec Sašo.

Katerega od kolegov iz oddaje Pri Črnem Petru bi s seboj vzeli na samotni otok?

Ta odgovor je jasen kot beli dan. Vzel bi Jasno, ker ima človek kaj za pogledati, če ne drugega. Vzel bi jo pa zato, ker ne zna biti tiho, pogovor pa je v takih situacijah vedno dobrodošel.

Jasna Kuljaj, Sašo Dobnik in Alja Prgin Foto: Bojan Puhek

Kaj pa od svetovno znanih zvezdnikov?

Vzel bi smučarko Lindsey Vonn, ker je lepa in kondicijsko izjemno dobro pripravljena. Zdi se mi, da bi se na samotnem otoku znašla enako dobro, kot se je na belih strminah (smeh, op. p.).

Kaj pa je ena stvar, ki bi jo vzeli s seboj, če predpostavimo, da telefon ni na izbiro?

Ne vem, če bi šlo brez telefona, ampak vseeno mislim, da bi mi zelo prav prišla tudi ribiška palica. Eno ribo bi že imel na suhem, potem pa bi si lahko kaj ujel še za pod zob (smeh, op. p.).

Na otoku bi ves mesec živeli le ob eni hrani in pijači. Kaj bi izbrali?

Za pijačo bi izbral špricer. Mislim, kateri Štajerec pa ga ne bi. No, če bi bila Jasna zraven, bi verjetno to moral biti špricer s cvičkom. Hrano pa težko jem trideset dni enako, a če že moram izbrati, bom rekel pašteto in kruh. Hitro se pripravi, pa še dobro je (smeh, op. p.).

Sašo Dobnik in Matjaž Javšnik v oddaji Pri Črnem Petru. Foto: Bojan Puhek

Po mesecu dni na samotnem otoku imate na voljo samo en klic. Koga bi poklicali?

Poklical bi ljubico in ji rekel: "Da ne boš mislila, da sem pozabil nate. Bodi brez skrbi, samo z Jasno sva se malce izgubila. Obljubim, da bom nadoknadil!" (smeh, op. p.)

Kateri talent bi vam na samotnem otoku najbolj koristil?

Verjetno ribolov, čeprav mislim, da to ni ravno talent. A če bi že imel palico, bi si tako krajšal čas. Pa še tisto dekle, ki bi bilo zraven, bi lahko naučil.

S seboj bi lahko vzeli samo en glasbeni album in eno serijo. Kaj bi izbrali?

S sabo bi vzel nekaj od Magnifica, ker je zame kralj. Od serij pa zagotovo TV Dober. Že desetkrat sem si pogledal vse epizode, pa se je še vedno nisem naveličal.

Gasilca Sašota ujamete že to SOBOTO v oddaji Pri Črnem Petru ob 20. uri na Planetu. Nova preizkušnja Preživetje v divjini pa bo na sporedu v torek ob 21. uri.

