Červek nadrl tekmovalce: Vi ste tu počivali! #video

Tri tekmovalce čaka scenarij nesreče križarke, v kateri sta se dva tekmovalca ločila od sotekmovalke, zato jo morata najprej najti, nato pa morajo s skupnimi močmi pripraviti vse potrebno za odhod z negostoljubnega otoka. Toda tekmovalci so imeli veliko težav s porazdelitvijo dela med sabo in s prepoznavanjem, katera od nalog je v tistem trenutku najpomembnejša.

Najbolj od vsega pa je inštruktorja Braneta T. Červeka zmotilo, da nalog niso opravljali s polno zavzetostjo. To je bil tudi razlog, da je tekmovalcem z nekoliko povišanim tonom povedal, da jim na tak način ne bo uspelo priti z otoka. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako so se na Červekove besede odzvali tekmovalci in ali jih je to naposled motiviralo, da so vseeno uspešno opravili nalogo, izveste nocoj ob 21. uri na Planetu.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak torek ob 21. uri na Planetu.

