Državni prvak sprejel izziv Braneta T. Červeka #video

V torkovi oddaji Preživetje v divjini bomo spremljali tri tekmovalce, ki se med seboj ne poznajo in ki bodo s skupnimi močmi poskusili narediti vse za uspešen pobeg z divjega otoka, kjer vladajo težko prehoden teren, visoka vročina in pomanjkanje vode. Med njimi bo tudi dvajsetletni tekač Alen Lamper, ki se je želel preizkusiti v situaciji, v kateri sam ne bi imel vsega pod nadzorom.

Zakaj ste se želeli preizkusiti v izzivu Preživetje v divjini?

Želel sem se preizkusiti v spoznavanju življenja brez sodobnih pripomočkov, ki jih imamo sicer vsak dan na pretek. Upam, da bo izziv zahteven, da bom lahko resnično preizkusil svoje meje, saj verjamem, da imam kondicije dovolj.

Ko smo ravno pri kondiciji, ste tudi državni prvak v teku.

Res je, v svoji kategoriji sem bil prvi v teku na deset kilometrov in na tri kilometre z zaprekami. Tekmujem tudi v drugih disciplinah in tudi tam sem zelo uspešen. Sem tudi precej adrenalinski človek in rad poskusim nove stvari. Vse me zanima.

Imate kakšno zanimivo zgodbo, povezano s tem?

Da, zgodila se mi je med tekom. Med treningom sem tekel po hmeljišču in nepričakovano se mi je v noge zaletela lisica. Sprva mi ni bilo jasno, kaj se je sploh zgodilo, potem pa sem bil zelo vesel, da sem lisico videl čisto od blizu. To mi bo za vedno ostalo v spominu. Sicer pa vsak začetek novega leta proslavim tudi tako, da se kopam v mrzli Savinji pri Špici. Verjamem, da je to dobro za odpornost, in to je ena od mojih posebnosti.

Kako dobro pa ste pred to preizkušnjo poznali tehnike preživetja?

S tehnikami preživetja se prej nisem podrobneje srečal. Sicer sem tabornik in planinec, ampak pri tem sta voda in hrana načeloma vedno na voljo.

Vas je pred preizkušnjo kaj še posebej skrbelo?

Pred preizkušnjo sem bil zelo vesel, da sem bil sprejet. Komaj sem čakal, da se podvig začne, saj sem vedel, da bo to zagotovo nepozabna izkušnja. Tudi zato me ni nič skrbelo, saj imam rad adrenalin. Zanimalo me je, kje so moje meje.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak torek ob 21. uri na Planetu.

