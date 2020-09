Jure Godler: Če nekdo smrdi, pač smrdi! #video

Nocoj po oddaji Gasilci na Planetu ne zamudite satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki je v prejšnjem tednu vstopila že v svojo 12. sezono. Voditelj Jure Godler nam je v pogovoru zaupal, kako so potekle priprave na novo sezono oddaje in kaj je tokrat drugače.

Kje so papirji?

Jure Godler je vse poletje pozorno spremljal dogajanje in odkrito priznava, materiala za oddajo nam ne bo zmanjkalo. Vsi se dobro spomnimo afere z maskami, nihče pa zadevi ni prišel do dna. Tudi na tem področju Jure ni počival, ob upoštevanju vseh priporočil in navodil NIJZ poskuša razvozlati zanko. A nekdo mu je pospravil papirje in mu poskuša otežiti delo.

Vpliv politike

Jure se ne boji nikogar, zato se bo trudil razkriti, kdo vse, kot pravi sam, smrdi in kdo diši. Torej ne bo prizanašal nikomur. Kar bo treba pograjati, bo pograjal, kar bo treba pohvaliti, bo pohvalil. Čeprav se nam zdi, da nam politika zadnje mesece kroji življenja, se Jure upira. Ali politika vpliva nanj? No, odgovor na to vprašanje si oglejte v spodnjem videu.

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem bo na sporedu nocoj ob 21.45 na Planetu.

