Indijska uspešnica Zapuščena na Planetu

V petek, 25. septembra, na Planet prihaja še ena novost, najuspešnejša indijska nadaljevanka Zapuščena (Uttaran). Serija izpostavlja težave indijske družbe, kjer sta spola po zakonu sicer enakopravna, a v resnici ni vedno tako. Ženske so ponavadi slabše izobražene, nimajo lastnine, veliko manj pa jih je tudi zaposlenih, medtem ko moški ne glede na družbeni status podedujejo premoženje.

Zgodba Zapuščene se vrti okoli Tapasje, hčere bogate družine Takur, in Iče, ki je zgodaj ostala brez očeta in odrašča ob mami Damini, ki je varuška Takurjevih. Ko Tapasjin oče ugotovi, da je nenamerno zakrivil smrt Ičinega očeta, se počuti krivega, zato se odloči Ičo vzgajati kot svojo. Deklici se spoprijateljita, a neizbežno se med njima razvije tudi ljubosumje. Teta Tapasjine mame nikakor noče sprejeti Iče in Damini, zato Tapasjo počasi naščuva proti njima. Do prve večje težave pride, ko se pojavi čeden in bogat Vir. Tapasjin oče želi, da bi se hči poročila z njim, a ne ve, da je že zaljubljena v drugega. Tapasja to zaupa Iči in jo prosi, naj se ona poroči z Virom, v kar Iča privoli. Vir se sčasoma res zaljubi v Ičo, Tapasja pa postane ljubosumna …

Tapasja in Iča

Rašami Desai in Tina Dattaa, ki igrata odrasli Tapasjo in Ičo, sta za svoji vlogi v Indiji prejeli več nagrad, Zapuščena pa velja za najuspešnejšo indijsko nadaljevanko, ki so si jo ogledali gledalci v več kot 15 državah po svetu.

Zapuščena bo prvič na Planetu v petek, 25. septembra, ob 18.30, na sporedu pa bo od ponedeljka do petka ob isti uri.

