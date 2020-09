Ko ni v naravi, igralko lahko srečamo na malih zaslonih #foto

Iva Krajnc Bagola po dopustu v Grčiji, kjer je tudi letos preživela dragocen čas z družino, doma odkriva čare Slovenije. Še konec avgusta so se s sedemletno Sofijo podali na Češko kočo in tako naredili več kot 26 tisoč korakov. V začetku septembra pa so odšli na Pokljuko (fotografija zgoraj) in, sodeč po fotografijah na Instagramu, uživali v prelepem razgledu in pohodništvu. Pretekli konec tedna pa so se vsi skupaj z družbo odpravili na Kriško goro.

Instagram Story Foto: Instagram Skupaj z otroki in igralko Tjašo Železnik so si odpočili in napolnili baterije za branje scenarijev in nova snemanja. Ivo pa lahko že nocoj spremljate v seriji Srečno samski.

Serija Srečno samski na sporedu ob 21. uri na Planetu.

