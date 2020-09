Igralka shujšala in spet našla "seksuljo" v sebi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksandra Balmazović igra Jano, fatalno žensko, ki se vsako jutri zbudi ob novem moškem. Je seksapilna in samozavestna, ima pa tudi mlajšo sestro Majo, ki je njeno čisto nasprotje. Igralka se je sprva morala malce navaditi na vse kočljive prizore, ko je našla, kot pravi, "seksuljo" v sebi, pa je šlo lažje.

Kot na maratonu

Aleksandra Balmazović ima izkušnje tako s serijami kot filmi, a pravi, da sta to dva različna svetova. Način snemanja, razmišljanja in dohajanja lika pri seriji je drugačen, a predvsem utrujajoč. Pri snemanju Srečno samskih je imela celo občutek, kot da teče maraton, zato je že podvomila o svoji kondiciji.

Ljubezenski trikotnik

Varanje vedno boli. V seriji glavna igralca potrebujeta pogovor in tudi zaradi tega pristaneta na terapiji. A še bolj boli, če se vmeša tretja oseba, ki ti je blizu, kot v tem primeru. Sestri poskušata obvarovati druga drugo, a na koncu je rezultat vedno enak, strta srca. "Nismo želeli španske limonade in mislim, da nam je to uspelo," pravi Aleksandra.

Kljub izrednim razmeram tako po svetu kot na snemanju so med nastajanjem serije vsi uživali in se, po domače rečeno, "ujeli", kar se vidi na končnem izdelku. Res gre za dobro, kakovostno serijo, nam obljublja igralka.

Serija Srečno samski je sporedu danes 21. uri na Planetu.

