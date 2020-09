Je pomembno vedeti, s kom te je partner prevaral? #video

V prvih dveh delih smo spoznali Majo (Živa Selan) in Petra (Matej Puc), ki sta bila sicer srečno poročena, a stres v službi in težave z zanositvijo so botrovali pijanskemu večeru, ki se je končal s skokom med rjuhe in Peter je Majo prevaral z njeno sestro Jano (Aleksandra Balmazović). Ker Maji ne more lagati, je prevaro priznal, a tega, s katero žensko jo je prevaral, Maja še ne ve ...

V tretjem delu, ki bo na Planetu nocoj ob 21. uri, bomo sledili Maji, ki obiskuje terapevtsko skupino pri terapevtu Bernardu, Peter pa medtem upa, da bosta nadaljevala zakonsko terapijo pri terapevtki Vidi. Maja postaja čedalje bolj obsedena z vprašanjem, s kom jo je Peter pravzaprav prevaral, njena zaupnica, sestra Jana, pa jo skuša prepričati, da ji lahko takšna informacija le škodi.

Terapijo Srečno samski obiskujeta tudi preprosti Srečko in nesrečna Sonja, ki sta si vse bolj naklonjena, a si tega ne bi nikoli priznala. Nasprotno, Sonja sklene, da bo Srečku prek družbenih omrežij našla dekle. Terapevta Bernard in Vida medtem ugotovita, da sta Maja in Peter idealna za psihološko študijo, ki bi jo lahko objavila v znanstveni reviji ...

Komično-romantična serija Srečno samski je na Planetu vsak ponedeljek ob 21. uri, ponovitev pa lahko ujamete v nedeljo ob 17. uri.

