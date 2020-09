To je prvi tekmovalec v novi sezoni oddaje Preživetje v divjini #video

Kot prvi v novi sezoni se boste spopadli s pastmi divjega otoka in izzivi Braneta T. Červeka. Zakaj ste se želeli preizkusiti v izzivu Preživetje v divjini?

Prejšnjo sezono oddaje Preživetje v divjini smo si s prijatelji z zanimanjem ogledali. Zraven so seveda padali komentarji, kako bi mi kakšno stvar v predstavljenih situacijah naredili drugače. Da pa ne bi ostalo samo pri besedah, so se moji znanci odločili, da me pošljejo zadevo preizkusit še v praksi. Prijava v oddajo je bila zato njihovo maslo (smeh, op. p.).

Sicer ste vsestranski športnik. Kaj vse ste že preizkusili?

Res je, s športom sem povezan že od mladih nog. Skoraj vsako leto si naložim kakšen dodaten šport. Tako se trenutno ukvarjam z jadralnim padalstvom hike & fly, cestnim kolesarjenjem, rolanjem, deskanjem na snegu, tekom na smučeh, gorništvom, potapljanjem na vdih in badmintonom.

Še posebej vam je ljubo jadralno padalstvo, čeprav ste pri tem že doživeli tudi manjši zaplet, ob katerem bi mnogim zaledenela kri.

Da, pri jadralnem padalu se je pretrgala komandna vrvica, in ker tega ni bilo mogoče več upravljati, sem moral aktivirati rezervno reševalno padalo in pristati v vodi. Moj moto pri vseh stvareh, ki jih počnem, je: ni pomembno, kolikokrat padeš, pomembno je, kolikokrat se pobereš.

Kateri vaš podvig v naravi do zdaj pa je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen?

Kolesarjenje po jadranskih otokih in s tem povezani vsi ekstremi - vročina, razgreta cesta brez sence, dehidracija, po 120 kilometrov na dan z vso opremo na kolesu, spanje v odmaknjenih otoških zalivih, požari, ki so takrat divjali na Velebitu in otokih, kolesarjenje v močnem vetru in nalivu, ko si sredi otoka in se nimaš kam skriti. Lahko pa omenim še potop na vdih na otoku Krku pri mestu Šilo do potopljene ladje Peltastis pri ladijskem vijaku, ki je na 32 metrih globine.

Kako dobro pa ste pred to preizkušnjo poznali tehnike preživetja v naravi?

Večinoma prek oddaj o preživetju. Take oddaje so mi zelo zanimive in jih rad pogledam. Sicer pa sem sam poskusil prižigati ogenj na enega od načinov, prikazanih v oddaji, a mi je uspelo priti le do dima, ognja mi ni uspelo zakuriti.

