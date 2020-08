Tijana Zinajić: Liki, ki jih igram, so moj boljši jaz #video

Zgodbe likov v seriji Srečno samski so tako raznolike, tako da se lahko vsak gledalec poistoveti s katerim od njih. Od mladih in zmedenih do zrelih ljudi srednjih let, ki se še vedno iščejo, in povsem realnih mam samohranilk. Prav zadnjo igra Tijana Zinajić, ki jo bomo v seriji spoznali kot Fani.

Fani je natakarica, ki ne prenaša filozofiranja in razmišlja racionalno, saj mora živeti po zdravi pameti, da lahko preživi svojo družino. Kot natakarica je vajena opazovanja ljudi in ne skopari z zdravorazumskimi komentarji. Fani je zato lahko tudi nesramna, ampak ne misli slabo, nam zaupa Tijana.

Tako kot njen lik v seriji ima tudi Tijana štiri otroke in pravi, da sta si na nek način s Fani podobni, ampak ne povsem. "Ljudje me doživljajo kot močno, neposredno, ampak se mi zdi, da so punce, ki jih igram, močnejše od mene. Liki, ki jih igram, so moj boljši jaz," pravi.

Komično dramo Srečno samski si bomo lahko na Planetu v celoti ogledali že jeseni!

