Seks s prostitutko ni varanje, ampak telovadba

Majo še vedno muči vprašanje, s kom jo je Peter pravzaprav prevaral, zato se ji ta zlaže, da je v posteljo skočil s prostitutko, vendar mu Maja tega ne verjame. Njena sestra Jana se zato domisli, da najameta prostitutko, ki bo to zgodbo potrdila. Pri uresničitvi načrta Petru priskoči na pomoč Denis, ki so mu tovrstne zadeve bolj domače. Za nameček Denis na terapiji Majo prepričuje, da seks s prostitutko ni varanje in da je to zgolj telovadba ali sprostitev.

Terapevta Vida in Bernard imata medtem vse slabše spolno življenje. Je za to res kriva Maja? Srečko in Sonja pa se vse pogosteje družita. Srečko spoznava njeno meščansko življenje in res je skoraj neverjetno, da bi med njima lahko bilo nekaj več.

Peta epizoda Srečno samskih bo na Planetu že nocoj ob 21. uri!

