Po Esmeraldi prihaja mehiška ljubezenska zgodba Ko boš moja

Med dobre stare mehiške telenovele, ki smo jih z veseljem spremljali, spada tudi Ko boš moja (Cuando seas mia), ki so jo snemali med letoma 2001 in 2002. V glavnih vlogah igrata Silvia Navarro in Sergio Besanez.

Zgodba govori o revni obiralki kave Palomi, ki sanja o tem, da bo nekoč uspešna. Ko umre lastnik plantaže don Lorenzo Sanchez, Paloma na pogrebu spozna enega od njegovih vnukov Diega, ki študira v tujini. Ko se obiralka kave in bogati naslednik spoznata, je tako, kot bi se prepoznali dve polovici ene duše, in takoj se predata drug drugemu.

Diego Palomi obljubi, da se bo vrnil čez eno leto in se poročil z njo. A kmalu po njegovem odhodu Paloma odkrije, da je noseča, in prosi družino Sanchez, naj ji pove, kje je Diego. Ko jo zavrnejo, se dekle samo odpravi v Evropo, da bi našla Diega, a tam postane žrtev fotografa, ki jo želi prodati kot prostitutko, in komaj mu uide.

Ko se Diego vrne na posest, ga prepričajo, da ga je Paloma izdala, to zgodbo pa podkrepijo tudi govorice, da se dekle v Evropi ukvarja z nečednimi posli. Razočaran se poroči z družinsko prijateljico Berenis. Paloma se v Mehiko vrne ravno po poročnem slavju, popolnoma strta.

Mehiška telenovela Ko boš moja bo na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 17. uri, prvič že v četrtek, 18. septembra.

