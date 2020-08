Iva Krajnc Bagola: Zasebno sem precej sramežljiva

"Snemanje serije je po le nekaj snemalnih dneh prekinila karantena. Nobena druga snemanja se s tem ne morejo primerjati. Zato je bilo to snemanje po svoje unikatno," nam je v smehu povedala Iva Krajnc Bagola in priznala, da vrnitev pred kamere po razmeroma dolgem premoru ni bila povsem lahka.

Iva v vlogi psihoterapevtke Vide v seriji Srečno samski, ki na Planet prihaja kmalu.

"Morala sem se ponovno preleviti v lik Vide in poskrbeti za njeno fizično podobo, ki se je med kranteno kar malo 'sesula'. Kozmetični in frizerski saloni dolgo časa niso bili odprti," se je pošalila priljubljena igralka. "A šalo na stran – zaradi predane in tudi pazljive ekipe je vse teklo kot namazano. Najtežje je bilo privajanje na uporabo mask, opuščanje objemanja in rokovanja, malce pa so se mi smilile tudi maskerke in garderoberke, ki so bile po cele dneve v skafandrih." Kljub novostim, na katere se je morala ekipa navaditi, pa je bilo vzdušje na snemanju vedno odlično.

V seriji je prisotna tudi ljubezenska tematika in "žgečkljivi" prizori igralcem vedno predstavljajo poseben izziv, marsikomu je ob tem nerodno. "Moja vloga nima veliko takšnih prizorov. Je pa res, da sem zasebno precej sramežljiva, zato mi je pri kakšnih takšnih prizorih skoraj zmeraj nekoliko nerodno. Pomaga, če imata igralca v takšnih prizorih podoben odnos do tega in zato lahko k prizorom pristopata z obilico smeha in duhovitosti. To je pač del igralskega poklica in to je treba vzeti v zakup," je svoj pogled razložila Iva.

Dopust je preživela v Grčiji

Potem ko je ekipi uspelo posneti vseh 12 delov, ki si jih boste na Planetu lahko ogledali jeseni, pa se je igralka odpravila na dopust.

"Zaradi novih razmer smo bili precej zaskrbljeni, a smo se vseeno odločili dopustovati v Grčiji. Odpotovali smo že konec junija, na že prej organizirane počitnice. Vedeli smo, kam gremo in kaj lahko pričakujemo. Počitnice so bile izjemne, saj je bilo zelo malo turistov in vse koronske smernice so bile dobro upoštevane. Počutili smo se zelo varne," je povedala Iva, ki načrtuje tudi še kakšen izlet z družino po Sloveniji. Mikajo jo predvsem Notranjska, Kras in Gorenjska.

