"Ne želim nekoč obžalovati, da tega nisem storil" #video

Eden izmed treh tekmovalcev, ki se bodo preizkusili v naslednji oddaji Preživetje v divjini in ki se med seboj ne poznajo, bo tudi Silvio z Vrhnike, ki pravi, da se je treba vse življenje učiti. Oddaja Preživetje v divjini je po njegovih besedah odlična priložnost, da doživi nekaj novega in predvsem preizkusi samega sebe v izredni situaciji.

Zakaj ste se želeli preizkusiti v izzivu Preživetje v divjini?

V izziv sem se prijavil, ker me že od nekdaj zanimajo različne avanture, pri katerih je prisoten tudi adrenalin. Vse življenje se učimo in tudi ta izziv je priložnost, da se naučim česa novega in morda to znanje uporabim za pomoč sebi ali pa komu drugemu. Želel sem tudi videti, kakšna je moja fizična, še bolj pa psihična moč v izrednih situacijah. Razlog za prijavo je tudi ta, da ne želim nekoč obžalovati, da nečesa v svojem življenju nisem naredil, pa čeprav bi lahko.

Kateri vaš podvig v naravi doslej pa je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen?

Ne vem, koliko so to ekstremni podvigi, ampak lahko povem, da sem opravil zimski vzpon na Stol, udeležil sem se pohoda Peš od Vrhnike do Triglava, bili so tudi zimski vzponi na Slavnik in Slivnico. Na Triglavu sem bil štirikrat. Na vsakega od teh dosežkov sem ponosen in mi dajejo voljo in energijo še za kakšne "podvige".

Ste tudi med tistimi, ki na prvi dan novega leta rad skoči v morje. Kako ste začeli s tem?

Ja, že dvakrat sem se udeležil novoletnega skoka v morje. Tudi to je bil eden od izzivov, ki sem ga želel izpolniti. Prijatelji so ta skok že večkrat opravili, pa sem se jim pridružil. Všeč mi je prijateljsko vzdušje ob tej prireditvi na prvi dan novega leta, saj se čuti ogromno pozitivne energije. Uživam med takimi ljudmi. Najnovejši izpolnjeni izziv je bungee skok z mostu v Solkanu. Nor in osvobajajoč občutek, ko letiš. Misli se popolnoma izklopijo, ostane samo čisti užitek.

Kako dobro pa ste pred to preizkušnjo poznali tehnike preživetja? Ste kakšno stvar v praksi preizkusili že pred tem?

Pred izzivom nisem poznal veliko tehnik preživetja. Gledal sem prejšnjo sezono Preživetja v divjini, videl različne tehnike za preživetje, ampak preizkusil nisem nobene. Lahko rečem, da veliko vem o naravi, poznam mnogo rastlin. Vem, katere so uporabne in katerim se je bolje izogniti. Ampak to je v domačem in znanem okolju.

Vas je pred preizkušnjo kaj posebej skrbelo?

Pred izzivom nisem imel skrbi zaradi pomanjkanja vode in hrane, z vročino nimam težav. Globoke vode me tudi ni strah, saj dobro plavam in uživam v morju. Preizkusil sem se že v potapljanju z jeklenkami, pred divjimi živalmi tudi nimam strahu. Veliko sem v gozdu in videl sem jih že mnogo. Precej dolgo nazaj sem srečal medveda, tudi divje svinje, a nikoli se nisem počutil ogroženega. Treba je spoštovati divje živali in njihovo okolje, saj smo ljudje tisti, ki vedno bolj zasedamo njihov življenjski prostor, in ne obratno. Po mojih izkušnjah vem, da se divje živali skoraj vedno umaknejo, ko začutijo, vidijo ali slišijo človeka. Tudi kače in podgane (smeh).

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak torek ob 21. uri na Planetu.

