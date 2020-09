Tako je judoistka z olimpijsko kolajno opravila z Javšnikom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nov lik v oddaji Franci, ki ga igra Matjaž Javšnik, je vsestranski športnik in tokrat bo v gostilni hodil oblečen v kimonu. Njegova samozavest pa bo hitro izpuhtela, ko bo k njemu pristopila slovenska judoistka Anamari Velenšek. En sam prijem bo dovolj, da se bo "mojster" borilnih veščin znašel na tleh.

Foto: Bojan Puhek

Sicer pa bo tudi tokratna oddaja glasbeno zelo bogata. Na glasbenem odru se bodo zvrstili skupina Foksnerji, Sopranos Party Band, skupina Me tri ob polnoči, ansambel Igor in Zlati zvoki, Ženski pevski zbor Korona - KUD Dobrna in Andrej Šifrer, ki bo poskrbel tudi, da bodo gledalci slišali nekaj njegovih nepozabnih zimzelenih uspešnic. Izvedeli pa bodo tudi nekaj zanimivosti iz njegovega življenja.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu.

