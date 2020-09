Spet osupnil s številko, ki jo trenutno kaže njegova tehtnica #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Eden od tistih, ki so v oddaji The Biggest Loser Slovenija in po njej poskrbeli za najbolj dramatično preobrazbo, je bil Aleš Hrvatin. V prvi sezoni resničnostnega šova je veljal za tekmovalca z največ kilogrami, težo pa je do danes več kot prepolovil. Včeraj, natanko ob tretji obletnici od vstopa v šov, je na svojem Facebookovem profilu zapisal: "Ne vem, ali je naključje, ampak danes mi je tehtnica zjutraj prvič pokazala pod 100 kilogramov, in sicer 99,9 kilograma."

Aleš Hrvatin se je že pred vstopom v šov odločil, da bo korenito spremenil svoje življenje. Lotil se je hujšanja, ki ga je uspešno nadaljeval v šovu in tudi po šovu. Na začetku je imel 223 kilogramov, na prvem tehtanju v šovu 194 kilogramov, ravno na tretjo obletnico od vstopa v šov The Biggest Loser Slovenija pa je njegova tehtnica prvič pokazala številko, nižjo od 100 kilogramov.

Odločenost, trdo delo in disciplina so ga pripeljali do tega izjemnega rezultata. Edina stvar, ki je s treningi in prehrano ni mogel odpraviti, je bila odvečna koža, zato se je pred enim letom odločil za operativni poseg.

"Prve tri slike so od začetka hujšanja do dneva pred operacijo. Zadnji dve pa dva meseca po operaciji in zdaj," je pojasnil Aleš Hrvatin. Foto: Facebook

Tretjo obletnice od vstopa v šov, ki mu je popolnoma spremenil življenje, in dvomestno številko na tehtnici je Aleš proslavil tudi na svojem profilu na Facebooku in se zahvalil tistim, ki so mu na začetku nove življenjske poti najbolj stali ob strani. Med drugim tudi trenerki v šovu Nataši Gorenc.

Med drugim je zapisal, da je njegovo življenje zdaj povsem drugačno in veliko bolj aktivno. Tudi njegove misli so bolj pozitivne. "Naredil sem več življenjskih sprememb, ki so bile nujne za korak naprej."

Danes je točno 3 leta odkar sem odšel v šov The Biggest Loser Slovenija Ne vem, če je naključje, ampak danes mi je... Objavil/a Aleš Hrvatin Lujko dne Sreda, 23. september 2020

