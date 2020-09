Jasna Kuljaj o samotnem otoku, kopalkah in zvokih vznemirjenega purana

Katerega od kolegov iz oddaje Pri Črnem Petru bi s seboj vzela na samotni otok?

Najverjetneje kar Sofijo. Ona zagotovo ne bi spuščala nenavadnih zvokov vznemirjenega purana, ko bi se ji približala v kopalkah (smeh, op. p.). Ne vem, ali ste že slišali puranovo oglašanje, a to je nekaj, s čimer se mi na samotnem otoku ne bi dalo ukvarjati, saj bi bilo dovolj drugih izzivov.

Kaj pa od svetovno znanih zvezdnikov?

Vzela bi Jennifer Lopez. Nato bi opazovala stanje njenega obraza in upam, da bi po nekem časovnem obdobju prišla do zaključka, da vendarle niso samo geni tisti, ki so krivi, da je danes videti še bolje kot pred dvajsetimi leti. Hja, no ... morda sem malo "žleht", ampak upanje umre zadnje (smeh, op. p.).

Sofija (Alja Prgin) in Jasna Kuljaj Foto: Bojan Puhek

Kaj pa je ena stvar, ki bi jo vzela s seboj, če predpostavimo, da telefon ni na izbiro?

Nogavice! Tudi v vročih tropskih nočeh bi si jih navlekla, saj ne morem spati brez njih.

Na otoku bi cel mesec živela le ob eni hrani in pijači. Kaj bi izbrala?

Verjetno bi jedla, kar bi ujela ali ulovila. Najverjetneje bi bila kar lačna. Če ni drugega, sem tudi z vodo zadovoljna. Sparjen cviček mi pa ne bi šel po grlu (smeh, op. p.).

Po mesecu dni na samotnem otoku imaš na voljo samo en klic. Koga bi poklicala?

Nekoga, ki bi me pomiril in povedal, kako naj "hendlam" Sofijo, ko bi postalo že prehudo (smeh, op. p.).

Kateri tvoj talent bi ti na samotnem otoku najbolj koristil?

Talent umika! Če na tem otoku res ne bi bila sama, bi se ob pojavu morebitnih napetosti v odnosu mojstrsko umaknila v nek svoj kotiček, kakšen naravni "kuljavnik" (smeh, op. p.).

S seboj bi lahko vzela samo en glasbeni album in eno serijo. Kaj bi izbrala?

V miru bi si pogledala še enkrat serijo Alo Alo, saj sem jo oboževala kot otrok, album pa najverjetneje kakšna kompilacija pesmi Naceta in Helene (Nace Junkar in Helena Blagne, op. p.), saj njune pesmi nosijo naboj, ki se me vedno znova dotakne na drugačen način. Včasih mi njune pesmi udarijo na nostalgijo, včasih na ljubezen, včasih na hrepenenje, obžalovanje, radost, upanje, žalost, veselje ... Njune pesmi bi mi na ta samotni otok prinašale pravi vrtiljak čustev (smeh, op. p.).

Kako se bodo trije tekmovalci odrezali na tokratni preizkušnji, izveste že NOCOJ ob 21. uri v oddaji Preživetje v divjini. Jasno Kuljaj pa v oddaji Pri Črnem Petru ujamete v SOBOTO ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.