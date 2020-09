Šifrer razkril zgodbo o legendarni irski zasedbi, ki vas bo nasmejala do solz #video

Pol leta po nastanku skupine leta 1962 so se člani skupine močno sprli in stepli. Seveda je temu botrovala tudi večja količina popitega alkohola. Stvar je šla celo tako daleč, da so se odločili, da je to konec njihovega skupnega glasbenega ustvarjanja. Nekaj tednov kasneje je Ronnie poklical Johna in mu sporočil, naj pride na vaje.

Ta je bil močno presenečen, saj je bil prepričan, da skupina ne obstaja več. Kolega na drugi strani telefonske linije mu je odvrnil, da je tudi sam sprva mislil tako, a je po pogovoru s preostalimi spoznal, da se prepira in pretepa sploh nihče ne spominja. Več v zgornjem videoposnetku.

The Dubliners:

V oddaji Pri Črnem Petru bomo o Andreju Šifrerju slišali še kar nekaj zanimivih zgodb. Ena bo celo izmišljena, gledalci pa bodo imeli nalogo ugotoviti, katera.

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

