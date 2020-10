Finalist resničnostnega šova na najbolj ekstremni preizkušnji svojega življenja

V torkovi oddaji Preživetje v divjini se bosta preizkusila stara znanca televizije, ki sta skupaj že sodelovala v resničnostnem šovu Bilo je nekoč, ki so ga gledalci lahko spremljali na Planetu. Gvido Maljevac in Niki Pagon sta še vedno zelo dobra prijatelja in zato sta želela skupaj in na lastni koži izkusiti, ali bi bila kos izzivom, ki jih pripravlja Brane T. Červek. Gvido je priznal, da je bila to najbolj ekstremna izkušnja za njegovo telo do zdaj.

Z Nikijem sta bila sotekmovalca v resničnostnem šovu Bilo je nekoč in takrat sta postala dobra prijatelja. Kakšne spomine imate na to izkušnjo?

Ko se spomnim žeje z otoka, mi na misel najprej pade lakota, ki nas je na dvorcu v šovu Bilo je nekoč pestila prva dva meseca (smeh, op. p.). Vsekakor pa ne morem pozabiti tudi vseh zgodb in nezgod, ki so se mi dogajale vsakodnevno. Od urezov do padcev ali pa sem samo kaj v roko prijel in to ni ostalo celo. Ne morem pa tudi mimo naziva "mojster lončarstva", ki sem ga tam prejel. Ravno med tem izzivom, ko sem vrtel vreteno pozno v noč in je bil Niki ves čas ob meni, sva navezala ta stik in to prijateljstvo traja še danes.

Kaj pa najraje počneta skupaj?

Z Nikijem se vidiva od štiri- do petkrat na leto in skupaj preživiva konec tedna ali pa vsaj en dan skupaj. Tako sva na primer obiskala Bled in prespala kar v avtu na železniški postaji. Vsak ima skoraj sto kilogramov in 190 centimetrov, bila pa sva s twingom (smeh, op. p.). Sicer pa hodiva tudi plezat, osvajat vrhove, na ribolov ali pa samo ležat na plažo in se pogovarjat o tem in onem.

Sta skupaj opravila tudi že kakšen bolj adrenalinski izziv?

Sicer ne namenoma, ampak bil je zimski vzpon na Triglav in sestop s koče na Kredarici je nenadoma postal kar zanimiv. Presenetila sta naju močno sneženje in megla, ki sta naju spremljala na šesturnem sestopu, ki je bil kar ekstremen. Mi je pa Niki predstavil tudi hojo po feratah (via ferrata, op. p.), tako da nama adrenalina ne manjka.

Gvido in Niki v oddaji Preživetje v divjini

Kaj pa je vaš najbolj ekstremen podvig v naravi?

Mislim, da ne bom pretiraval, če rečem, da sem ravno na otoku izkusil največji ekstrem. Moje telo je prišlo do točke, ki je prej še ni občutilo. V to sem šel sicer zavestno, ampak po nekaj urah žgočega sonca, ostrih skal in ob pomanjkanju vode sem začel spoznavati ekstrem, s katerim naju je soočil Brane.

Kako dobro pa ste pred to preizkušnjo poznali tehnike preživetja?

Znanja o tehnikah preživetja prej res nisem imel. Vedel sem samo, da ni najboljša ideja, če piješ stoječo vodo. A mi to na otoku ni kaj veliko pomagalo.

Vas je pred preizkušnjo v Preživetju v divjini kaj posebej skrbelo?

Bila sva opozorjena na vse nevarnosti otoka, a sem bil prepričan, da bo to "mala malica". Navsezadnje gre samo za en dan in eno noč. A sem nato hitro spoznal, da tega ne bi smel tako podcenjevati. Predpriprava na ta podvig mi ne bi škodila (smeh, op. p.).

