Legenda slovenske glasbe pomagala pri gradnji gasilskega doma #video

Nocoj ob 20. uri nas v oddaji Gasilci čaka štajerski dvoboj med PGD Leskovec in PGD Jarenina. Med velikimi podporniki PGD Jarenina je tudi legendarni Alfi Nipič, ki je na koncertu zbral tudi več kot deset tisoč ljudi, da so lahko zgradili gasilski dom.

Tako kot potrebujemo mi gasilce, tudi oni včasih potrebujejo nas. Zato jih je treba podpreti, v dobrodelnih akcijah ali pa z organiziranjem različnih nastopov. To je kar 12 let delala tudi štajerska legenda Alfi Nipič. Pevec prihaja iz občine Pesnica in je zato podpornik PGD Jarenina. "Kar 12 let sem jaz vsako leto organiziral eno prireditev," nam razloži Alfi Nipič.

Jarenina je majhna skupnost, kjer skrbijo drug za drugega. "Vse, kar vidite tu okrog, smo naredili mi sami, skupaj z gasilci," pove domačin Jože Repa. Vložili so več kot 20 tisoč delovnih ur, da so na koncu lahko dobili nov gasilski dom. "V slogi je moč," trdijo tekmovalci PGD Jarenina. In danes se bodo Štajerci še kako podpirali, saj to ne bodo edini Štajerci v oddaji. Njihov sokrajan, prav tako iz občine Pesnica, je namreč tudi naš voditelj Marko Potrč.

Ne zamudite štajersko obarvane oddaje nocoj ob 20.uri na Planetu.

