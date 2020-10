Šolar odšel od doma, pustil polnilec v vtičnici, ostalo mu ni nič #video #foto

Veliko skrbi pa je družini in sosedom, ki so klicali na pomoč, nehote povzročil otrok, ki je zanetil požar v svoji sobi. Posredoval je tudi gasilec Davor Kukovič iz PGD Šentjur, sicer tekmovalec oddaje Gasilci. Kaj je videl, ko je vstopil v zažgano sobo, si poglejte v spodnjem videu.

Požara pred dnevi se gasilec Kukovič še dobro spominja in odsvetuje vsem polnjenje kakršnihkoli električnih naprav brez nadzora. "Velikokrat so problem mobiteli in tablice, ki jih polnimo kar na postelji," pravi.

Gasilec Davor Kukovič iz PGD Šentjur na intervenciji Foto: zajem zaslona

Posteljnina v tem primeru poskrbi, da se baterija med polnjenjem dodatno segreva, in kaj hitro lahko izbruhne požar. Velika težava so tudi polnilci slabše kakovosti, ki ne zdržijo višjih temperatur.

Odšli v šolo in službo, vrnili so se na pogorišče

Vžgalo se je med polnjenjem baterije za električno napravo (otroško igračo). Otrok je v svoji sobi na nočni omarici pustil vklopljen polnilec in odšel v šolo. Prišlo je do pregrevanja baterije ali kratkega stika na polnilcu, kar je zanetilo ogenj. Ogenj se je z nočne omarice razširil na posteljnino in posteljo na eni strani ter na lesene podboje vrat na drugi strani. Požar je v trenutku zajel celotno otroško sobo. Da gori stanovanjski objekt, je na 112 javil sosed.

"Ob prihodu gasilcev lastnikov ni bilo doma, vhodna (protivlomna) vrata pa so ostala zaklenjena. Gašenje in reševanje so tako začeli kar skozi okno otroške sobe. Glede na barvo in gostoto dima so opazili, da jim preti velika nevarnost povratnega ognja (po angleško backdraft)."

Kaj je povratni ogenj?

Gasilec Kukovič razloži: "Tipični primer je zaprta soba, v kateri že nekaj časa gori. Ogenj začne zaradi pomanjkanja kisika tleti. Temperatura v sobi je nad vnetiščem vnetljivih materialov, ki so v sobi. Ko se odpre vrata ali okno, v sobo priteče zrak in takrat je ognjeni trikotnik popoln. Zrak se pomeša z ogljikovim dioksidom in pri vžigu nastane ogromna ognjena krogla, ki ponavadi zapusti prostor skozi vhod, skozi katerega je vstopil zrak. Eksplozijski učinek povratnega ognja lahko osebo, ki odpre vrata, ubije ali hudo rani."

Oktober - mesec požarne varnosti

Vsako leto oktobra potekajo aktivnosti tudi v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, s katerimi opozarjajo na nevarnosti. Letošnja tema je požarna varnost v prostem času. Namen letošnjega projekta je opozoriti prebivalce, da je tudi med preživljanjem prostega časa veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Ne glede na to, kje preživljate prosti čas, ne smete pozabiti, da lahko kadarkoli zagori.

