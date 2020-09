Kaj storiti, ko zagori v vozilu?

Zakaj zagori v avtu?

Glavni razlogi za požar v vozilih so različne okvare (npr. na električnih inštalacijah) ter nestrokovni posegi na vozilu, ki lahko povzročijo vžig.

Se požara lahko lotite sami?

Vozilo takoj zaustavite, če med vožnjo opazite dim ali vonj po zažganem, ki lahko nakazujeta požar v avtu. Iz vozila se umaknite in pomagajte tudi ostalim potnikom avtomobil čim prej zapustiti. Pripravite gasilnik in poiščite mesto nastanka požara.

Pri aktivaciji gasilnika se ravnajte po navodilih proizvajalca. Z gašenjem začnite tako, da curek gasilnega sredstva usmerite v jedro požara, dokler ne ugasne.

Gašenje z gasilnikom ne bo več uspešno v situaciji, ko plameni zajamejo večje površine vozila, saj se ogenj zelo hitro širi po lahko gorljivih umetnih materialih. V takšnih primerih gre za zahtevnejše gašenje, ki ga prepustite izkušenim gasilcem.

O požaru obvestite gasilce po SOS telefonu, ki je ob cesti, ali na telefonsko številko 112.

Foto: BMW

Shranjevanje gasilnika v avtu

Gasilci svetujejo, da svoj avto opremite z ustreznim gasilnikom z ABC prahom (minimalno 13A 89B). Marsikateri požar bi bil lahko namreč preprečen, če bi se gašenja lotili z gasilnikom ob pravem času.

Pomembno je, da gasilnik v vozilu pritrdite na mesto, kjer je lahko dosegljiv in ni nikoli založen. Tako bo hitro dostopen, ko ga boste potrebovali.

Ključnega pomena je tudi, da gasilnik varujte pred neposredno sončno pripeko in pred mehanskimi poškodbami ter ga redno servisirajte v pooblaščenih servisih. Pri tem naj vam bodo v pomoč priložena navodila proizvajalca.

Gašenje električnih in hibridnih vozil

Lastnikom električnih in hibridnih vozil gasilci svetujejo, da se o ustreznih gasilnih sredstvih in postopkih ob požaru na vozilu pozanimajo v navodilih za uporabo in vzdrževanje osebnega vozila. Električnih in hibridnih vozil se nikoli ne gasi z vodo.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Gašenje požara v prostoru motorja

Pri gašenju požara v prostoru motorja vozila ne smete nikoli dvigniti pokrov motorja, ampak ga samo nekoliko priprite.

Z dvigom pokrova motorja bi v predel gorečega motorja dovedli veliko količino zraka. To lahko povzroči hitro napredovanje gorenja, možnost poškodbe oseb in večjo materialno škodo.

Osnovna navodila za gašenje:

Locirajte žarišče in pričnite z gašenjem tako, da skozi režo priprtega pokrova izpraznite približno tri četrtine vsebine gasilnika.

Zaprite pokrov in počakajte nekaj sekund.

Pokrov spet počasi odprite in preverite, če je ogenj pogašen. Če ni, postopek ponovite.

Kaj pa če se vname iztekajoče gorivo?

Iztekajoče gorivo, ki se je vnelo, začnite gasiti od zgoraj navzdol. Z gašenjem pričnite na mestu, kjer izteka gorivo. Nato s curkom gasilnega sredstva napredujete na gorečo površino na tleh.

Razlitje tekočine gasite cik-cak od sprednjega roba do končnega roba požara na razliti tekočini. Še dodaten nasvet: gašenje tovrstnih požarov je najuspešnejše pri gašenju z dvema ali več gasilniki hkrati.

Požar avtomobila v tunelu

Ena izmed nevarnejših situacij je, ko avto zagori v predoru. Zaradi dima se lahko zadušite. V takšni situaciji vam svetujemo, da poskušajte z vožnjo naprej z vozilom čim prej zapustiti predor.

Če presodite, da zaradi požara ne boste več mogli nadaljevati vožnje:

vklopite utripalke in zapeljite v odstavno nišo ali skrajno desno na voznem pasu,

ugasnite motor vozila,

ključe pustite v ključavnici,

nadenite si odsevni brezrokavnik,

postavite varnostni trikotnik.

Če je mogoče, vozilo pogasite z gasilnikom iz vozila ali s tistim, ki je nameščen v predoru. Če pa bi z gašenjem tvegali lastno varnost, iz vozila vzemite le najnujnejše ter po najkrajši poti oziroma v nasprotni smeri širjenja dima vozilo in predor čim prej zapustite. Pokličite gasilce.

Več o pravilnem ravnanju, če zagori v predoru.

Na možnost požara v avtomobilu boste veliko bolje pripravljeni, če boste poznali osnove gašenja ter če boste gasilni aparat namestili v vozilo. Vseeno se lahko za pomoč vedno obrnete na gasilce. Ti poudarjajo, da boste z rednim servisiranjem in vzdrževanjem vozila zelo zmanjšali že samo možnost za nastanek požara na vozilu.

