S televizijskega poligona med profesionalce? #video

Osemnajstletni Bor Gros je prostovoljni gasilec PGD Golo, z obrobja Ljubljane. Gasilec je že deset let, ob prelomnici, kot je polnoletnost, pa je začel seveda razmišljati tudi o prihodnosti. Želi si postati poklicni gasilec, veseli pa ga tudi pravo. Še pred kratkim se je boril na našem gasilskem poligonu, zdaj pa se odpira priložnost za zaposlitev med profesionalne gasilce.

"Da postanem poklicni gasilec, je še vedno moja velika želja, zato že razmišljam, kdaj bi začel samo usposabljanje in kdaj bi se prijavil na razpis za delovno mesto na brigadi."

Zaveda se, da študija in gasilske šole obenem ne bi zmogel, zato še koleba. Vse pa se je začelo že s prvo intervencijo, na kateri je zagorelo, in tako je doživel prvi ognjeni krst. Kako ga je Bor doživel, pa poslušajte v spodnjem videu.

Poti so odprte. Z Gasilske brigade Ljubljana so nam sporočili, da (načeloma) vsako leto iščejo okrepitve in da so ravno v teh dneh imeli razpis, kjer bodo izbrali več primernih kandidatov. In niso edini, Celjani prav tako kličejo k prijavi. Kakšni so pogoji, pa si lahko preberete tudi na spletni strani Poklicne gasilske enote Celje.

Pogoji za poklicnega gasilca Foto: zajem zaslona

Ker bi Bor rad delo opravljal vestno, bo verjetno v prihajajočem študijskem letu končal prvi letnik študija ter nato začel usposabljanje za poklicnega gasilca, študij pa bi nadaljeval po usposabljanju. "Ves čas pa se poskušam pripravljati na usposabljanje, tako s fizičnimi treningi kot tudi z izobraževanjem glede gasilske brigade."

Bora in njegovo ekipo PGD Golo pa boste lahko v oddaji spremljali že prihodnji petek.

