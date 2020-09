Gasilki PGD Predoslje pridobili prvo specialnost #foto

Tečaj za strojnika

Gasilci pri svojem delu gašenja in reševanja v primeru požarov in drugih nesreč uporabljajo zahtevno tehniko in opremo, za kar potrebujejo znanje usposobljenega in izkušenega strojnika. Gasilce je zato treba dodatno usposobiti za opravljanje nalog strojnika, ki bo uporabljal zahtevno tehniko in opremo. Tudi članice PGD Predoslje so se udeležile tečaja za specialnost strojnik, ki poteka po predpisih Gasilske zveze Slovenije.

Maja Marčun Foto: Facebook

Teorija se prepleta s prakso

Tečaj je trajal slab mesec in znotraj tega so članice izpopolnile timsko sodelovanje s člani drugih društev, spoznale različne vrste črpalk, pnevmatske naprave, elektroagregate itd. Hkrati so poglobile znanje o hidrostatiki in hidromehaniki. Nad novimi znanji sta bili navdušeni članici Manca in Maja, ki pravita, da je bil tečaj izvrstno pripravljen, saj je potekal v sproščenem vzdušju, v katerem se je dobro prepletala teorija s praktičnim usposabljanjem. To je bila tudi prva specialnost, ki sta jo pridobili, zato ima še toliko večji čar. Čestitke!

Manca Šavs Foto: Bojan Puhek

Članice PGD Predoslje dodajajo, da so vedno odprte za nove izzive. Vsako tako znanje in izkušnje, ki jih pridobijo, le okrepijo njihovo suverenost pri pravih intervencijah.

