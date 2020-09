Na cesto izteklo 130 litrov goriva in 100 litrov olja

Gasilci so tisti, ki priskočijo na pomoč tudi ko pride do razlitja nevarnih snovi, kar se je zgodilo minuli teden v Halozah. Izjemno pogumne in izurjene gasilce lahko ob petkih ob 20. uri spremljate tudi v oddaji Gasilci na Planetu!

Minuli teden se je v Halozah zgodila nesreča z razlitjem nevarnih snovi v naravi in prometu. Na cesto je izteklo okoli 80 litrov hidravličnega olja, 20 litrov motornega olja in 130 litrov goriva. Gasilci PGD Ptuj, Videm pri Ptuju in Leskovec so posuli iztekle tekočine z vpojnimi sredstvi ter počistili cestišče na dolžini okoli 100 metrov.

Pomoč pri iskanju očividca nesreče so iskali tudi prek Facebooka. Foto: Facebook

PGD Leskovec pa lahko spremljate tudi v naši oddaji Gasilci. Že jutri se bo njihova ženska ekipa pomerila s PGD Predoslje. Marsikdo bi mislil, da je razbijanje ovir, gašenje požara in vzpenjanje na visoke stavbe izključno moška domena. Da ni tako, bodo dokazale gasilke v 4.delu oddaje Gasilci. Čaka nas pravi ženski dvoboj.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20.uri na Planetu.

