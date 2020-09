Čestitke kar dežujejo, člani PGD Leskovec imajo nov razlog za ponos #foto

PGD Leskovec je neustrašno društvo, ki ima same pogumne gasilce in gasilke. Staro in mlado iz Haloz živi za gasilstvo, zato ne čudi, da imajo v oddaji Gasilci kar dve ekipi, tako moško kot žensko. Gasilke bomo lahko spremljali že ta petek, ko se bodo spopadle z Gorenjkami, oktobra pa prihaja tudi njihova moška ekipa, katere člani so se uvrstili naprej kot srečni poraženci. Za še več sreče pa je poskrbel še en njihov član - Janez Belšak.

Dobro razpoloženi člani PGD Leskovec Foto: Facebook

Janez Belšak (čigar sestra prav tako sodeluje v oddaji z žensko ekipo) je 22-letni gasilec, po novem pa tudi diplomirani inženir agrikulture (UN). V oddajo se je prijavil kot študent, ki vestno pomaga tudi doma na kmetiji, zdaj pa je osvojil novo lovoriko in apetiti po magisteriju se že kažejo. Janezu vse čestitke in uspešno delo še naprej, za ekipo PGD Leskovec pa lahko stiskate pesti v oddaji Gasilci.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

