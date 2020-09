Gasilke PGD Predoslje v novi boj z vodo #foto

Gasilke se redno udeležujejo izobraževanj in tekmovanj. Pravijo, da so enakopravne z moškimi, včasih pa se premoč vendarle pokaže pri fizičnih izzivih. In ravno te dni so skupaj z ostalimi člani PGD Predoslje pomagale pri iskanju pogrešane osebe v občini Kranj. Iskalna akcija, ki je bila organizirana v sodelovanju z drugimi društvi, je bila, k sreči, uspešna, prav tako pa so uspešno izvedle vse zahtevano tudi pred ocenjevalno komisijo. Dekleta, ki tekmujejo v oddaji Gasilci, pa so se udeležile še ene vaje.

Gasilke tekmovalke so se namreč ob pomoči starejših članov učile, kako se črpa voda iz reke. Tudi ta petek jih čaka voda. V igri Poplava tovarne bo kar deset tisoč litrov vode treba zadržati s trdnim in pravilno zgrajenim jezom. Ne zamudite!

Oddaja Gasilci v petek ob 20. uri na Planetu.

