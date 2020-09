Od iskre do požara v sedmih minutah #video

5 žličk olja, 10 minut, 1 razvit požar

Požarna krivulja, ki je odvisna od posameznega materiala, nam pove, koliko časa mine od začetka do polno razvitega požara. V glavnem velja, da ta čas v sodobnih objektih znaša od 7 do 8 minut. A bolj kot čas je pomembna površina razširjenosti.

Kdaj govorimo o začetnem in kdaj o razvitem požaru? Pri začetnem požaru, ki ga lahko z ustreznim gasilnim sredstvom uspešno pogasite sami, je viden le manjši plamen oziroma dim, ki se nahaja na manj kot 2 kvadratnih metrih površine. Ko je požar že zajel sosednje predmete ali celo prostore, je to že razvit požar in takrat je nujna pomoč gasilcev.

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste nalili olje v ponev in pozabili nanj? Kaj naredite, če zagledate gorečo posodo? Pomembno pravilo, ki si ga je potrebno zapomniti je: gorečega olja nikoli ne gasimo z vodo, saj se ustvari para! Nadenemo si ognjevarne rokavice, ogenj pa zadušimo s pokrovko ali mokro krpo.

V posnetku si oglejte reakcijo, če goreče olje zalivamo z vodo, ter prikaz pravilnega gašenja.

Občasen sprehod po hiši, odžene požar stran

Največ nevarnosti, da doma izbruhne požar, je v kuhinji. A kritične točke so lahko tudi v kleti in na podstrešju. Večjo možnost za širjenja požara predstavlja dotrajanost električne inštalacije ali kurilnih naprav in odlaganje raznorazne šare. Pomagate si lahko z občasnim sprehodom po hiši od kleti do podstrešja in preverite, kje se lahko vžge in kako lahko zagotovite, da se požar ne bo širil.

Bi znali pogasiti 7 pogostih požarov, ki se vam lahko zgodijo doma? Preverite in se prepričajte sami!

Za požarno varnost morate poskrbeti tudi v objektih, ki jih ne uporabljate za stalno bivanje, denimo na vikendu, v avtodomu ali v plovilu.

Požar, ki ga še lahko obvladate sami, loči od iskre le nekaj minut, zato je pomembno je, da začetek požara opazite čimprej: zagledate ali zavohate dim, slišite pokanje ob tlenju ali taljenju …

Kaj pa če vas ni v bližini? Takrat vam lahko pomagajo javljalniki požara, ki reagirajo na povišano temperaturo v prostoru ali na dim. Pred nameščanjem skrbno proučite, kam jih je treba namestiti.

Protipožarne ampule: zakaj, kje, kako?

Zakaj je priporočljiva namestitev gasilnih ampul?

Namestitev gasilnih ampul lahko poleg hitre zaznave in pravilnega reagiranja močno pripomore k obvladovanju začetnega požara.

Kako pa sploh deluje protipožarna ampula?

Ampula se sproži, ko temperatura tekočine v njej preseže 90 stopinj Celzija. Plini v notranjosti se namreč raztezajo, steklo popusti, gasilna tekočina pa se sprosti. Tekočina gasi na tri načine: odvzame toploto in kisik, pri tem pa ustvari film na goreči snovi, ki preprečuje ponoven vžig. Če je ampula nameščena na višini dveh metrov, ob sprožitvi pogasi površino dveh kvadratnih metrov.

Kje so priporočljiva mesta za namestitev?

Ampule je priporočljivo namestiti nad prej omenjene kritične točke: nad električne omarice, nad peči centralne kurjave, štedilnike v kuhinji, v večjih plovilih pa nad strojnico motorja. Če jo nameščate nad štedilnik, naj bo vsaj 60 cm nad izvorom toplote in v bližini nape.

Ali veste, da je mogoče z nekaterimi gasilnimi ampulami gasiti tudi na druge načine?

V primeru požara drugje v prostoru ali v stanovanju jo lahko snamete z nosilca in vržete čim bližje nad izvor ognja v steno ali strop. Ampula se bo razbila, tekočina pa se bo razpršila po tlečem ognju. Lahko pa tekočino primešate 10 litrom vode za gašenje in s to mešanico učinkoviteje zadušite ogenj.

Če imate nameščene temperaturne oziroma dimne javljalnike požara, šprinklerje ali protipožarne ampule, ste upravičeni do popusta pri požarnem zavarovanju oziroma zavarovanju DOM

Požar nima meja - zgodi se tudi nad 1500 metri

In kako ga pogasimo takrat? To vsekakor predstavlja velik izziv, saj požarno ogroženost planinskih koč in domov povečuje več dejavnikov: v te objekte je vgrajenega veliko gorljivega gradbenega materiala, kot je les; koče so večinoma stare, marsikje z dotrajano električno napeljavo in neustreznimi kurilnimi napravami (stare peči na drva, zastarele peči na tekoča goriva).

Ali ste vedeli, da je dimniški požar, konkretno vžig katranastih oblog, najpogostejši vzrok za požare v kočah v alpskih deželah? Kurilne naprave je namreč težko vzdrževati, prav tako pa je težko zagotoviti dovolj pogost pregled in čiščenje dimnikarske službe. Obvladovanje začetnega požara je tako oteženo zaradi lokacije planinskih koč in domov, saj pogosto ni zagotovljenih dostopov za gasilska vozila, problem nastane tudi v primanjkovanju požarne vode.

Foto: Ana Kovač

Leta 2009 se je na Domu na Komni zgodil požar. Takratni oskrbnik Herman Uranič, ki trenutno skrbi za Triglavski dom, ga je opisal takole: "V kurilnici je zaradi kratkega stika v električnem kablu prišlo do požara. Po srečnem naključju je bila nad električnim kablom cev za vodovod. Ob začetnem požaru se je omenjena cev stopila in voda je tekla neposredno po ognju." Na srečo sta s kuharico požar dovolj zgodaj zaznala in ga pogasila z dvema gasilnima aparatoma. Uranič pravi, da če ne bi pravočasno ukrepala, bi po vsej verjetnosti zgorel celoten Dom na Komni.

Prav za izboljšanje možnosti gašenja začetnih požarov je Zavarovalnica Triglav v okviru akcije Očistimo naše gore izvedla razpis, s katerim je vsem 52 planinskim kočam in domovom, ki so se prijavili nanj, zagotovila 152 protipožarnih ampul Bonpet.

