Igralec Luka Cimprič: Starši in prijatelji ne morejo odločati o tvojem razmerju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komična drama Srečno samski, ki jo lahko spremljate vsak ponedeljek ob 21. uri, je serija s terapevtskim učinkom, v kateri se lahko najde vsak. Težave s partnerjem, varanje, družinski prepiri, vse to je del življenja. Kje pa bi vi povlekli črto in rekli, dovolj je?

Pozor, če ste zamudili prejšnje dele Srečno samskih, si lahko dele od prvega do šestega ponovno ogledate v soboto od 12.10 na Planetu.

V seriji spoznamo tudi mestno dekle Sonjo in kmeta Srečka, ki hodita skupaj na terapijo in se tam tudi zbližata. A to ne ustreza vsem, še posebej ne njegovi mami, pri kateri Srečko še vedno živi.

"Razlike med partnerjema vedno so"

Luka Cimprič, ki igra kmeta Srečka, pravi: "Razlike med partnerjema vedno so, ampak pomembno je, da jih znata premostiti oziroma priti do konsenza. Če partnerja tega nista zmožna, pa že nista za skupaj - za vse življenje."

Srečko in Sonja

Tudi v seriji njegov lik trešči v Sonjin oz. meščanski svet, ki mu ni preveč domač. Do zdaj smo videli, kako je bila njuna svobodna zveza postavljena na preizkušnjo. Srečko, ki je po zabavi prespal pri Sonji, je s slabo vestjo odhitel domov, kjer ga je čakala užaljena mama. Razočaral jo je. Kako se bo vse skupaj razpletlo, bomo lahko videli prihodnji ponedeljek, namignemo lahko le, da bo nastal spor ...

Vse v mejah normale

Tudi če se še nikoli nismo znašli v podobnem položaju, je igralec prepričan, da je prava mera vsega prava rešitev. "Na začetku odnosa, ko je stvar sveža, se vedno obračamo na mnenje staršev in prijateljev. Potem pa morata partnerja to sama urediti, da ne bodo starši in prijatelji odločali oziroma podajali mnenja. Vsaka stvar mora biti v pravi meri."

Novega nadaljevanja Srečno samskih ne zamudite v ponedeljek ob 21. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.