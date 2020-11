Opita samska Vida: Jaz rabim ... jajca! #video

Kaj si želijo samski ljudje in kaj sploh zasedeni? Tudi o tem tokrat v seriji Srečno samski, kjer bo alkohol pomagal Vidi, da spregovori iskreno in brez zadržkov. "Jaz rabim ... jajca!" je Bernardu zaupala v njegovi pisarni. Tudi o tem nocoj ob 21. uri v seriji Srečno samski na Planetu.

Nocoj je pred nami še predzadnji del serije Srečno samskih. Vida obsedena hodi na zmenke, da bi našla očeta svojega otroka, o vsem pa poroča na videz prizanesljivemu Bernardu. Srečko bi Sonji rad dopovedal, da jo Gigi le izkorišča, a Sonja je slepa od ljubezni. Srečko začne iskati drugo stanovanje, pomaga pa mu Fanči.

Peter pri Vidi prizna, da sta z Jano par, Vida pa ga opozarja, da je le našel nekoga, ki skrbi zanj. Že pri naslednjem koraku je jasno, o čem govori Vida. Jana najame mladega arhitekta, da bi pomagal pri pridobivanju razpisov, a o tem sploh ne obvesti Petra, ki skuša na vsak način dokazati, da je on vseeno glavni v poslu, če že ne v hiši.

Majo preseneti obisk Michele, "prostitutke", s katero naj bi jo prevaral Peter. Jasno je, da si je Peter vse le izmislil, da bi prikril skok čez plot z Jano, a Michele je v resnici punca svobodnih nazorov, ki bo pomagala Maji spoznati njeno erotično plat.

Vida v seriji Srečno samski Foto: zajem zaslona

Vido igra Iva Kranjc Bagola, ki lahko svoj lik poveže z resničnim dogajanjem na Poljskem, kjer že več kot teden dni potekajo protesti zaradi odločitve ustavnega sodišča, da bo splav skoraj popolnoma prepovedan. Igralka odgovarja: "Vsaka ženska bi morala imeti pravico, da se svobodno odloča."



Je ženska sploh lahko kdaj zares pripravljena na otroka?

Mislim, da je odvisno od vsake ženske, tudi tiste najbolj pripravljene lahko marsikaj preseneti. Se pa lahko vedno zanesemo na notranji občutek, na znanja, ki so v nas, po nareku narave. Nagonsko. In to je zelo osvobajajoč občutek. Je čudovito popotovanje neraziskanega.



Kaj tebi osebno pomeni materinstvo in kako bi opisala vajin odnos s hčerko Sofio?

Materinstvo mi pomeni predajanje znanja, ljubezni in občutka za življenje. Sofii želim privzgojiti zaupanje vase, odločnost, ki je temelj za sprejemanje lastnih odločitev. Seveda pa si želim, da bo ob vsem tem srečna.

Kako preživljate te čudne dni? Kot veliki ljubitelji narave močno pogrešate izlete?

Res je, veliko smo v naravi. Radi pohajkujemo in hribolazimo. Trenutno na žalost ne moremo v visokogorje, kar bi si zelo želeli. Prav tako bi radi videli starše, saj jih že zelo pogrešamo.

