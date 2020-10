Slovenski igralec o svojem najbolj nenavadnem soigralcu #video

Igralci radi potarnajo, da so njihovi stanovski kolegi včasih nekoliko muhasti. Da to še kako drži, je med snemanjem slovenske serije Srečno samski na lastni koži izkusil tudi igralec Luka Cimprič, ko je moral nekaj prizorov odigrati s prav posebnim soigralcem - pravim kozlom. Ta je zanimanje za nastopanje pred kamero namreč kazal samo pod strogo določenimi pogoji.

Sonja (Sara Dirnbek), kozel Ferdo in Srečko (Luka Cimprič) v seriji Srečno samski

"Moj igralski kolega kozel Ferdo je prisegal na hiperealistični način igre. Bil je zelo naraven in prepričljiv. Znal je samo jesti, se zaletavati in drgniti z rogovi. Ko sva stopila v kader, sem mu vedno moral vreči koruzo na njegov marker za kamero in nato kar se da hitro povedati svoj tekst. Težava je namreč nastala, če je koruze zmanjkalo. Potem je takoj opazil stojala za luči in mikrofone, ki so bili po njegovem mnenju zelo prikladni za brušenje rogov," je v smehu eno najbolj nenavadnih igralskih izkušenj pojasnil igralec Luka Cimprič.

Serija Srečno samski, v kateri bo Luki Cimpriču tokrat delal družbo tudi kozel Ferdo, bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu. Ob 20. uri pa ne zamudite novih vprašanj v kvizu Milijonar.

